Коммунисты потребовали бесплатного общественного транспорта в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга пятого созыва и лидер регионального отделения Объединенной коммунистической партии Ирина Комолова заявила о необходимости перехода на бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей города. Это заявление она сделала во время выступления на митинге "Стоп тариф" 8 декабря.

- Хватит бороться за пять рублей, - призвала коммунистка.

Она напомнила, что бесплатный общественный транспорт - не утопия, а реальность во многих городах мирах, в том числе в Таллине, Манчестере и Мельбурне.

Деньги, по словам Комоловой, можно найти за счет оптимизации трат на концессионера ЗСД и "чужие хотелки", такие как переезд СПбГУ. Кроме того, она призвала привлечь к ответственности работодателей, выплачивающих "зарплату в конверте".

Сергей Еремеев

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