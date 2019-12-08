Губернатор Псковской области сделал 31 декабря выходным днем

Руководитель Псковской области Михаил Ведерников распорядился перенести рабочий день с 31 на 28 декабря, подписав соответствующее постановление.

О нововведении глава региона известил у себя в Instagram. Превентивно Ведерников провел на просторах соцсети соцопрос: 92% респондентов высказались за то, чтобы сделать 31 число выходным.

"Пусть это будет первый подарок к Наступающему Новому 2020 году!" - отчитался губернатор.

Ранее 31 декабря на официальном уровне стало нерабочим днем в Крыму, Кировской и Томской областях.

Кроме того, думская фракция ЛДПР предложила сделать этот день выходным на постоянной основе, однако в Минздраве сообщили, что это в принципе невозможно.