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8 декабря, 18:30

“Не будет как в Таллине - будет как в Сантьяго”

Митинг против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте и услуги ЖКХ 8 декабря собрал только 200 человек, но был богат на события. Полицейские задержали на площади Ленина по меньшей мере четырех активистов, но испугались депутатского термоса. В бывшего камчатского губернатора кинули снежком, а нынешнему петербургскому предложили сделать проезд в автобусах бесплатным.

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- Они явно переоценили наши силы, - констатировал депутат Заксобрания Максим Резник, глядя на полицейских, вставших в полной боевой амуниции по периметру площади Ленина перед началом митинга “Стоп тариф”.

Перед силовиками поставили задачу следить за безопасностью участников этого мероприятия. Их собралось порядка двухсот человек, в основном представители протестных групп, демократических, социалистических и коммунистических организаций. Но несмотря на малочисленность мероприятия, полицейские отнеслись к своей работе ответственно. Например, долго не разрешали другому парламентарию ЗакСа Борису Вишневскому пронести в портфеле термос, объяснив это тем, что 64-летний депутат-“яблочник” может кинуть им в кого-нибудь.

- Я сказал, что и в морду могу дать, что мне теперь, руки отрезать? - веселился впоследствии Вишневский, угощая всех желающих чаем. Термос удалось отстоять. Его взял под свою ответственность заявитель акции Красимир Врански.

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Начало митинга, главным поводом для которого стало готовящееся десятирублевое повышение разового проезда в общественном транспорте, тем временем задерживалось на полчаса. Пользуясь замешательством, активисты “Объединенной коммунистической партии” (ОКП) раздавали скучающему народу листовки с заголовком “Ноль рублей”. Коммунисты предлагали требовать у властей Петербурга бесплатного проезда для всех жителей города, как в Таллине и Мельбурне.

Первыми на митинге выступали депутаты петербургского парламента. Максим Резник и Надежда Тихонова призывали разрушить властную монополию “Единой России”, проголосовав на выборах в 2021 году “по-умному”. Борис Вишневский заявил, что намерен внести в ЗакС законопроект, регулирующий плату за капитальный ремонт.

Экс-депутат Заксобрания Ирина Комолова из ОКП первой озвучила со сцены главный месседж ее однопартийцев: проезд должен быть бесплатным для всех жителей города.

- Хватит уже бороться за пять рублей, - заявила коммунистка. 

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Увеличить субсидии перевозчикам она предложила за счет отказа от выплат по концессионному соглашению о Западном скоростном диаметре, сокращения трат на такие проекты как переезд СПбГУ и борьбы с “черными” и “серыми” зарплатами. 

Требование бесплатного проезда понравилось многим. В своих выступлениях его поддержали сразу несколько человек, от представителей “Левого фронта” и РСД до “яблочника” Сергея Трошина и общественного активиста Красимира Врански. Со сцены звучал лозунг: “Не будет как в Таллине - будет как в Сантьяго”. Поводом для массовых акций протеста и всеобщей забастовки в столице Чили стало именно повышение цен на метро.

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Но на площади Ленина чилийским духом даже близко не пахло. Со сцены говорили на совершенно разнообразные темы, в том числе об арестах фанатов “Спартака” и муниципальных выборах трехмесячной давности. Публика замерзала и люди постепенно начинали уходить. Одними из первых ушли депутаты. 

Некоторые покинули площадь у Финляндского вокзала не по своей воле. Троих активистов арт-проекта “Партия мертвых” задержали за лозунги на плакатах, в которых полицейские усмотрели оскорбления в адрес чиновников и губернатора. Основная “фишка” этого арт-проекта - ведение агитации якобы от партии, в которой состоят мертвецы. Можно представить, о чем подумали бдительные правоохранители, которые даже термос пропускать не хотели. С “мертвых” впоследствии взяли объяснительные и отпустили из 24 отдела полиции, обязав явиться в РОВД в ближайший понедельник.  

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Кстати, как и опасались силовики, на митинге все-таки кидались предметом, но не посудой, а снежком. Досталось бывшему губернатору Камчатской области, а ныне члену ЦК партии “Коммунисты России” Михаилу Машковцеву, который выступал одним из последних. Брошенный из толпы снежок попал ему по ноге. Кидавший крикнул, что Машковцев - член спойлерской партии Максима Сурайкина, якобы работавшего во время президентских выборов на Владимира Путина. 

- В меня еще не стреляли, - прокомментировал случившееся сам Машковцев. Его обидчика попросили не создавать провокаций.

Итоговой резолюции дождались человек сто. Уже после ее оглашения полицейские задержали еще одного участника митинга, активиста Сергея Беляева. К автозаку его вели не менее семи людей в форме. Беляева отвезли в 21 отдел полиции, но вскоре отпустили без протокола. По словам задержанного, полицейские объяснили, что не доставили, а пригласили его в отделение. 

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текст: Сергей Еремеев /фото: Михаил Масленников


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Рейтинг персон

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