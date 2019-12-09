Тысячи людей вышли в Котласе на экологическую акцию протеста

Очередная акция протеста, посвященная экологическим проблемам Архангельской области, прошла на юге региона, в городе Котлас. Краткий отчет о мероприятии представило сообщество "Поморье - не помойка".

Как это часто бывает на митингах, организаторы и чиновники не сошлись в оценке численности собравшихся. Если активисты настаивают на том, что в 60-тысячном городе на улицу вышло никак не меньше 5 тысяч людей, то чиновники называют точную цифру 970 человек. Демонстранты требовали немедленного прекращения строительства "экотехнопарка" на станции Шиес и уверяли друг друга, что в своей борьбе намерены стоять до конца.

Одновременно с акцией в Котласе, который на ходится по одну сторону от проблемной станции Шиес, акция в виде массового пикета также прошла по другую сторону от строящегося полигона - в Сыктывкаре.

Фотографии: сообщество "Комитет защиты Вычегды"

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