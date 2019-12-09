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9:51

Претендующий на пост председателя "Яблока" Шлосберг представил свою кандидатскую программу

фото ЗакС политика Претендующий на пост председателя "Яблока" Шлосберг представил свою кандидатскую программу

Лидер псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг, собирающийся участвовать в выборах председателя партии, опубликовал программу, с которой идет на эти выборы. В качестве главного девиза он избрал изречение древнеримского поэта Вергилия "Труд побеждает всё".

"Общество готово к мирной смене власти на выборах. Мы можем стать голосом и лидером этих перемен. Партия «Яблоко», опираясь на российское гражданское общество, может стать современной успешной российской демократической партией XXI века", - среди прочего, говорится в тексте документа.

Шлосберг задается фундаментальным вопросом, говоря, что необходимо находить в себе силы проводить политику Добра в достаточно циничный, по его мнению, век всевозможных информационных манипуляций. Отдельно он подчеркивает важность создания положительного образа своей партии у молодежи.

"Такая сила востребована в нашей стране, как кислород, как двигатель, как свет", - замечает демократ.

Состоящий в "Яблоке" с 1994 года, Шлосберг в конце недели будет участвовать в очередном федеральном съезде, на котором и определится имя будущего председателя. Его соперниками станут действующий председатель Эмилия Слабунова и ее заместитель Николай Рыбаков.

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