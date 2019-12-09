ФОМ: Две трети россиян желают корректировки Конституции

Новейшее исследование социологической организации ФОМ, на которое ссылается РБК, показало, что доля россиян, привествующих изменение основного закона, составляет 68 процентов. Это на треть больше, чем их было шесть лет назад. В свою очередь, возражают против такого хода событий только 17 процентов опрошенных.

При этом положительно оценивают содержание Конституции 54% респондентов, а критикуют его 22%. Чисто формальным документом ее считают 47% соотечественников, тогда 43% с таким подходом не соглашаются.

Среди главных вещей, которые необходимо исправить в основном законе, чаще всего называют пункты, связанные с социальной поддержкой и, в частности, поддержкой пожилых людей. Большего внимания, по мнению россиян, также заслуживают проблемы образования, здравоохранения и защиты гражданских прав.