Фигурант дела экс-главы Коми хочет взыскать с РФ 2,25 млн рублей за частую перевозку в автозаках

Павел Марущак, фигурирующий в уголовном деле экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, оценил принесенный ему силовыми структурами в 2,25 млн рублей. Вред, по его мнению, состоял в частых перевозках на автозаке, где он провел, по его подсчетам, свыше 1600 часов. В связи с этим он подал в суд на МВД, Генеральную прокуратуру и Министерство финансов.

В своем иске Марущак апеллирует к практике ЕСПЧ.

В день получения приговора в 2015 году Марущака освободили в зале суда (он несколько лет провел под следствием, и ему зачли уже отбытый срок). Вячеслав Гайзер, в администрации которого он работал, в том же году получил 11 лет колонии за крупное мошенничество.