Бастрыкин выступает за введение уголовной ответственности для юрлиц

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин предлагает привлекать к уголовной ответственности юридических лиц и допустить разглашение банковской тайны, о чем пишет "Российская газета". Эту меру он находит важной, несмотря на то, что придерживается высокого мнения об эффективности ныне существующего законодательства.
Чиновник апеллирует к международной практике - "в связи с членством Российской Федерации в международных организациях и участием в ряде международных договоров, предусматривающих установление такой ответственности".
Кроме того, по его словам, это облегчит работу по привлечению к ответственности тех юридических лиц, чьи представители виноваты перед отечественным правосудием и скрываются за рубежом.
Наконец, доступ к банковской тайне, в представлении Бастрыкина, должен иметься у следователей не только по уголовным делам, но и в рамках доследственных проверок.