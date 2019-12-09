Милонов призывает отказаться от использования реагентов на зимних дорогах

Депутат-петербуржец из Государственной думы Виталий Милонов поднял актуальную тему борьбы с гололедицей, выступив против использования реагентах на зимних дорогах. По мнению политика, от них только один вред. Своими соображениями он поделился в письме к главе Минстроя Владимиру Якушеву. На текст документа ссылается РИА "Новости".

"Развиваются аллергические заболевания, болезни дыхательных путей, кожные заболевания и многое другое. Не приходится говорить о вреде для домашних питомцев, которые зимой вынуждены гулять по соляным лужам и получать настоящие ожоги", - пишет Милонов.

От чиновника он хочет, чтобы тот разработал рекомендации для коммунальных служб, которые исключали бы применение химикатов в уличной уборке.

Тема волновала депутата и прошлой зимой. Тогда он предлагал выяснить популярность реагентов у граждан путем референдума. В их популярности он сильно сомневался. Свою идею он повторил и в письме к Якушеву.

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