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12:37

Суд начал рассмотрение иска к Горизбиркому от члена УИК в Парголово

фото ЗакС политика Суд начал рассмотрение иска к Горизбиркому от члена УИК в Парголово

В Санкт-Петербургском городском суде 9 декабря прошло первое заседание по иску члена участковой избирательной комиссии №294 от «Яблока» Натальи Телишевской к Санкт-Петербургской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Член УИК требует признать недействующими пункты 6.5-6.8 положения ГИКа о ведении видеонаблюдения. 

По этим пунктам, для получения видеозаписи надо указывать конкретное правонарушение и время, когда оно произошло. Телишевская заявила, что в ее случае невозможно указать точное время.

 ⁃ Лица, которые обвиняют меня в нарушении избирательных прав, не указывают в своих актах и документах, когда я, по их мнению, совершала данные правонарушения. Я их не совершала, поэтому я тоже не могу казать конкретное время, - пояснила член УИК.

По её словам, на это Горизбирком ей ответил, что раз правонарушения нет, то и видеозаписи его нет. Либо требуется указать более точное время, а не промежуток с 8:00 до 20:00 часов, добавила Телишевская.

Она напомнила, что ГИК четыре раза отказал ей в предоставлении видеозаписи. Судья попросил представителя Горизбиркома пояснить мотивацию отказов. Она смогла только предположить, по какой причине Телишевской отказали, так как не знакома со всеми ответами комиссии. Судья предложил выяснить до следующего заседания практику правоприменения оспариваемых пунктов. 

Также суд попросил Телишевскую предоставить на следующее заседание решение Центральной избирательной комиссии по её жалобе на отказ ГИКа предоставлять видео и другие документы. Второе заседание назначено на 13 января 2021 года.

Напомним, Телишевскую в день выборов по решению суда отстранились от работы УИК из-за якобы нарушения избирательных прав. Сама истица сообщила, что никаких нарушений не совершала и пыталась доказать это видеозаписью с участка, которую запрашивала у ГИК четыре раза.

София Саттарова

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