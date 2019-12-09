За фразу про "шелупонь" архангельского губернатора Орлова номинировали на народную антипремию

Нелицеприятный пассаж губернатора Архангельской области Игоря Орлова в адрес своих же граждан, в котором он назвал протестующих "шелупонью", вошел в шорт-лист антипремии "Золотые макарошки", которую проводит общественная молодежная организация "Ленинский комсомол".

Сомнительную конкуренцию ему составят, в частности, губернатор Красноярского края Александр Усс с мыслью о бесполезности тушения лесных пожаров, и сенатор Елена Мизулина, обнаружившая в запретах ключ к подлинной свободе.

Анти-приз заочно разыгрывается между политическими, общественными деятелями и чиновниками за наименее удачное высказывание по итогам года. Его будут вручать во второй раз. Дебютные "макарошки" достались чиновнице из Свердловской области Ольге Глацких, прославившейся своей фразой, обращенной к молодым людям, о том, что государство не просило их рожать.