Даниил Конон требует 1,2 млн рублей компенсации за уголовное преследование

Бывший фигурант «московского дела» Даниил Конон подал в Тверской суд Москвы иск с требованием реабилитации и компенсации за незаконное обвинение, сообщил в Telegram руководитель «Агоры» Павел Чиков.

Конон подал иск по месту нахождения министерства финансов. Он требует выплатить ему 1,2 млн млн рублей компенсации за обвинение в участии в массовых беспорядках. Его задержали 3 августа, а спустя ровно месяц дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Ранее иски о реабилитации подали и другие экс-фигуранты «московского дела»: Алексей Миняйло и Сергей Абаничев. Всех их обвиняли в нарушении ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) после акции протеста в центре Москвы 27 июля.