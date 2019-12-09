Пожарные тушили горевший мусор на территории СКК

На территории спортивно-концертного комплекса «Петербургский» загорелся мусор, сообщили в управлении МЧС по Петербургу.

На дым вокруг СКК обратили внимание подписчики группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». В МЧС сообщили, что получили сигнал о пожаре около часа дня и выяснили, что на территории СКК загорелся мусор на площади 100 кв. м.

Открытый огонь потушили уже спустя 15 минут после сообщения о пожаре. В МЧС уточнили, что сведений о пострадавших не поступало.

Смольный объявил конкурс на реконструкцию СКК в октябре. Арену в рамках концессионного соглашения должны преобразовать к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году. Заявку на участие в конкурсе подала только компания ООО «СКА-Арена».

5 декабря состоялись публичные слушания по вопросу реконструции СКК. Глава комитета по инвестициям подчеркнул, что концессионер будет обязан заняться проектированием реконструкции, оплатить ее, благоустроить прилегающую территорию, а город компенсирует только выполненные работы. О том, как прошли слушания – в материале ЗАКС.Ру.