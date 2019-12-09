Антимонопольщики вынесли предупреждение петербургской полиции

Петербургские антимонопольщики, заметив в деятельности регионального МВД признаки нарушения законодательства о конкуренции, вынесли ведомству официальное предупреждение.

Нарушение состоит в том, что для получения информации о временно проживающих в городе мигрантах полицейские пользуются электронными услугами только одной компании - ООО "Федеральный гостиничный сервис". Другим претендентам на сотрудничество, по мнению УФАС, регулярно отказывают, причем без веских на то оснований.

До конца января управление МВД по городу и области обязано уведомить гостиницы о том, что они вправе использовать иное программное обеспечение, а также отозвать свои письменные отказы, ранее разосланные конкурентам ООО "ФГС".