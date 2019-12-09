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14:56

Беглов не видит оснований отменять разрешение на строительство судебного квартала на "набережной Европы"

фото ЗакС политика Беглов не видит оснований отменять разрешение на строительство судебного квартала на "набережной Европы"

Разрешение на строительство судебного квартала на «набережной  Европы» действующее, и оснований отменять его нет, говорится в ответе губернатора Александра Беглова на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

В ответе подчеркивается, что комплекс строится за счет средств федерального бюджета, и стройка контролируется федеральным государственным строительным надзором. Вопросы строительства и экологического состояния территории относятся к компетенции не Смольного, а Ростехнадзора. За дополнительной информацией Вишневскому предложили обратиться к управлению Госстройнадзора в Петербурге или вице-губернатору Николаю Линченко, который готов встретиться с депутатом лично.

Запрос Беглову Вишневский представил в ЗакСе 20 ноября. Депутат тогда отмечал, что пока разрешение на строительство «судебного квартала» там не отменено, возведение арт-парка «Тучков буян», обещанного Бегловым перед выборами, не может начаться. 

Судебный квартал собирались изначально строить на «набережной Европы» в районе проспекта Добролюбова, но затем решили перенести его на место «Сада на Неве» на Смольнинской набережной. На «набережной Европы» решено было разбить арт-парк.

Фракции «Яблоко» и «Справедливая Россия» в ЗакСе выступают против застройки сада. В ноябре Вишневский и депутаты МО «Смольнинское» подали в Горсуд иск об отмене поправок в ЗНОП, исключающих «Сад на Неве» из списка зеленых зон.


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