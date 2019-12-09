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15:20

Ганапольский считает, что Егор Жуков остался на свободе во многом благодаря женщинам

фото ЗакС политика Ганапольский считает, что Егор Жуков остался на свободе во многом благодаря женщинам

Политический обозреватель Матвей Ганапольский предположил, что студенту ВШЭ Егору Жукову, судимому за экстремизм, во многом помогли избежать реального тюремного заключения его антропометрические данные и успех у противоположного пола, который внес важный вклад в популяризацию его персоны. В действительности каких-то особых заслуг Жукова перед обществом аналитик не видит, анонсируя, что молодому человеку, который не исключил в будущем президентских амбиций, придется пройти через очень серьезное испытание "медными трубами".

"Жукова в основном – и это абсолютная правда – поддерживала женская аудитория, не видеть этого может только слепой. Потому что он идеальный жених. Этот мальчик — идеальный жених. Он молод, прекрасная, модельная внешность, он умный – это видно. Умный для 21 года", - заметил он в эфире авторской радиопрограммы, добавив, что в колонию отправились по "московскому делу" в большинстве своем "какие-то мрачные люди с косыми носами".

Ганапольский заочно попросил студента ответить на щекотливый вопрос - в связи с его серьезными политическими амбициями.

"Тебе придают тот вес, которого у тебя нет, считают, что ты знаешь то, чего ты абсолютно не знаешь. <...> Спроси сам себя, что ты будешь делать с Кадыровым", - заявил публицист.

Напомним, что Егор Жуков за свои политические видеоролики, объявленные экстремизмом, получил три года условного срока.

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