Суд отложил рассмотрение коллективного иска о разгоне Первомая

Смольнинский районный суд удовлетворил ходатайство одного из истцов об отложении заседания по коллективному иску к правоохранительным органам и исполнительной власти из-за разгона общедемократической колонны на шествии 1 мая 2019 года, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Истец Динар Идрисов попросил перенести рассмотрение дела из-за болезни, сообщила судья. Она добавила, что Идрисов направил ходатайство через электронную форму.

Прокурор и ответчики заявили, что заседание можно не переносить - в суде присутствует представитель истцов. Однако судья решила удовлетворить ходатайство и назначила новое слушание на 22 января 2020 года.

Отметим, заседание 9 декабря по иску о разгоне общедемократической колонны 1 мая началось почти с двухчасовым запозданием. Утром Смольнинский районный суд эвакуировали на 1,5 часа.

София Саттарова