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16:23

Прокуратура просит для фигуранта "московского дела" Малышевского 3,5 года колонии за выдавленное стекло автозака

фото ЗакС политика Прокуратура просит для фигуранта "московского дела" Малышевского 3,5 года колонии за выдавленное стекло автозака

Государственное обвинение запросило для активиста Эдуарда Малышевского, находящегося в СИЗО по результатам летних несанкционированных акций протеста в Москве, 3,5 года колонии, сообщает "МБХ Медиа". Среди вменяемых ему деяний - выдавливания стекла автозака, в который он попал 27 июля, а также оскорбительные кричалки в адрес правоохранителей.

Как предполагает следствие, стекло весило несколько килограммов и, выпав наружу, доставило физическую боль одному из росгвардейцев в оцеплении.

Правозащитная организация "Мемориал" признала Малышевского политическим заключенным.

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