На трансляцию заседаний ЗакСа выделили 459 тысяч рублей

Законодательное собрание Петербурга ищет подрядчика для организации трансляций заседаний городского парламента. Извещение о соответствующей закупке было размещено 9 декабря.

Стоимость услуг оценивается в 459 тысяч рублей. Компания, победившая в электронном аукционе, должна будет обеспечивать доступ к онлайн-трансляции заседаний ЗакСа, которые традиционно проходят по средам.

С 2014 года тендеры на организацию прямых эфиров на сайте петербургского парламента выигрывает "Мегафон". Трансляция заседаний в 2019 году изначально должна была стоить 440 тысяч рублей, однако 5 декабря между заказчиком и подрядчиком было заключено дополнительное соглашение, согласно которому цена была снижена до 332 тысяч рублей.

Кроме того, 9 декабря Законодательное собрание заказало сувенирную продукцию общей стоимостью 436 тысяч рублей. Парламент желает получить зонты-трости с надписью "Мариинский дворец" и 400 фотоальбомов.