Медведев об отстранении россиян от Олимпиады: Продолжение антироссийской истерии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение ВАДА об отстранении российских спортсменов от мировых первенств «продолжением антироссийской истерии», передает ТАСС.

«То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму», - заявил Медведев на встрече с вице-премьерами.

По мнению премьера, профильные организации должны обжаловать решение ВАДА. При этом Медведев признал, что в российском спорте есть проблемы с допингом.

Российские спортсмены не смогут выступать на Олимпийских играх как «Олимпийские атлеты из России», только как нейтральные, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор.

«Они нейтральные атлеты, а значит, не представители какой-либо страны, не представители России», - сказал Тейлор в ходе пресс-конференции.

При этом он допустил, что вопрос об исполнении российского гимна на соревнованиях пока нуждается в доработке. Тейлор пояснил, что раз спортсмены не могут представлять свою страну, то и гимн этой страны нельзя исполнять. Этот вопрос решат при составлении рекомендаций ВАДА для устроителей соревнований.

Под флагом своей страны сборная России по футболу сможет участвовать на отборочных матчах к чемпионату мира 2022 года в Катаре, добавил Тейлор. При этом, если команда пройдет отбор, выступать спортсменам придется в нейтральном статусе.

Ранее исполком ВАДА отстранил Россию от участия в Олимпиадах и других мировых первенств. Сделано это было из-за подозрений в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни «предположительных негативных аналитических выводов».