Беглов представил Потехину и Пикалева членам правительства

Губернатор Александр Беглов представил членам правительства Петербурга новых вице-губернаторов – Ирину Потехину и Валерия Пикалева, сообщили в Смольном.

Новые вице-губернаторы были представлены спустя пару недель после своего назначения. Их кандидатуры утвердило Заксобрание 27 ноября. О том, как это было, - в материале ЗАКС.Ру.

Потехина будет координировать работу комитетов по молодежной политике, по печати и взаимодействию с СМИ и по образованию. Пикалев – руководитель администрации губернатора – будет координировать работу комитетов по информатизации и по вопросам законности.

За последнее время в Смольном произошло несколько кадровых перестановок. Ушла вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева. Ирина Ган перешла на пост замглавы администрации, ее место начальника аппарата губернатора занял Юрий Смирнов. Также из Смольного ушел глава Колпинского района Анатолий Повелий, который стал членом городского правительства за два месяца до этого.

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