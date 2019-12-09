Путин и Зеленский поговорят до пресс-конференции по итогам встречи "нормандской четверки"

Двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланирована до пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже, сообщил офис украинского президента в Facebook.

«Сегодня запланирована двусторонняя встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Позже состоится пресс-конференция по результатам переговоров в "нормандском формате"», - сообщили представители офиса.

Пока Путин проводит двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский тем временем завершил переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.