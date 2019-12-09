Фигуранта "московского дела" Малышевского приговорили к трем годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского к трем годам колонии общего режима, передает «Медиазона».

Суд признал Малышевского виновным в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ. Его обвиняли в том, что он намеренно выдавил окно автозака, в котором оказался после задержания на акции протеста 27 июля. Стекло упала на сотрудника Росгвардии Астафьева, который, счел суд, испытал физическую боль. Сам потерпевший говорил, что почувствовал удар по голове, но не получил повреждений, поскольку на нем было защитное обмундирование.

По мнению суда, вина Малышевского подтверждается материалами уголовного дела. Доводы стороны защиты об отсутствии у Малышевского умысла судья отнеслась «критически», несостоятельными сочли и доводы о том, что подсудимого дважды привлекают за одно и то же.

Прокуратура просила отправить Малышевского в колонию на 3,5 года.