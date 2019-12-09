Чиновницу из Ленобласти хотят уволить за нецензурный совет молодежи

Глава Сосновоборского городского округа Ленобласти Михаил Воронков допустил, что начальника отдела по молодежной политике Александру Позднякову могут уволить за нецензурное слово в публичном выступлении.

"В тот же день я дал команду, чтобы провели комиссию по этике, и она состоится. Решение комиссии будет иметь рекомендательный характер, однако для себя я уже принял решение. Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода поступки. Думаю, что мы будем расставаться", - приводятся его слова в группе администрации города Сосновый Бор во "ВКонтакте".

Воронков подчеркнул, что муниципальный служащий "не имеет права на подобного рода высказывания" в публичном поле. "Я, я, на самом деле, не совсем понимаю, что двигало муниципальным служащим, чтобы подкрепить свою речь таким словом", - сказал он.

Выступая несколько дней назад на форуме "Доброволец Ленинградской области", Позднякова посоветовала молодым людям ******* [усердно работать]. Зрители в зале в ответ зашумели. Чиновница сразу попросила у них общение за нецензурную лексику.