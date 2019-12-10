Первый глава ФСБ: Через 20 лет Россия будет свободной

Первый руководитель Федеральной службы безопасности Сергей Степашин, выступая на конференции "Как война в Чечне изменила российское общество", которая прошла в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге, заявил, что, как ему кажется, Россия наконец созрела для больших перемен, так как люди наконец начали "думать". Впрочем, каких-либо перемен в ближайшее время ждать не стоит.

"Об этом сейчас не говорят, может, две-три газеты в нашей стране. Но главная проблема власти, как мне представляется, в том, что мы не понимаем, что страна стала другой. И люди стали другими. Что бы им в голову ни вбивали, они начинают думать сами, анализировать сами, переживать сами. И я очень рассчитываю, что через 20 лет, хотя меня уже, видимо, не будет, это будет другая страна. Она будет другая: она будет свободной и умеющей делать выводы из своих же ошибок. Но главное - свободной", - цитирует речь Степашина Znak.com.

В 1994-1995 году Степашин начальствовал над Федеральной службой контрразведки, которая начиная с 1995-го стала именоваться ФСБ. С 1996 по 1998 год экс-силовик являлся членом Совета обороны РФ; с июля 1997 по март 1998 руководил Министерством юстиции. В 1999-м некоторое время возглавлял российское правительство, после передав бразды правления Владимиру Путину. Затем был назначен председателем Счетной палаты, пробыв в этой должности 13 лет. На данный момент - глава Императорского православного палестинского общества.