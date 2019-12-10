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9:45

Украденная любовная табличка "от Наили" главе ВТБ ушла с молотка за 1,5 млн рублей

фото ЗакС политика Украденная любовная табличка "от Наили" главе ВТБ ушла с молотка за 1,5 млн рублей

Российский художник Артем Лоскутов продал на аукционе через Facebook табличку с любовным признанием телеведущей "России 1" Наили Аскер-заде главе ВТБ Андрею Костину за 1,5 млн рублей. Напомним, некоторое время назад памятная надпись, которая была установлена на одной из скамеек в Центральном парке Нью-Йорка, бесследно исчезла.

"Продано за 1,5 миллиона рублей покупателю, пожелавшему остаться анонимным. Пруфы перевода денег в Русфонд выложу, как только будут готовы", - отчитался об итогах аукциона Лоскутов.

Стоимость таблички, которой художник присвоил статус "арт-объекта" и нарёк "Без любви ничего не получится", начиналась с 1 рубля, однако уже через полчаса её стоимость выросла до 10 тысяч рублей.

Лоскутов пообещал направить вырученные за лот средства Русфонду - благотворительной организации, которая занимается помощью тяжелобольным детям.

Художник уверил, что табличка оригинальная, однако раскрыть детали того, как она к нему попала, отказался, сославшись на 51 статью Конституции.

Напомним, 2 декабря ФБК выпустил ролик о роскоши, которая, по уверению Навального, принадлежит Аскер-заде. Женщина, известил оппозиционер, пользуется люксовым бизнес-джетом и яхтой, общая стоимость которых составляет не менее 8 млрд рублей.

Отметим, все материалы о возможных романтических отношениях Костина и Аскер-заде массово блокирует Роскомнадзор.

Фонд борьбы с коррупцией в октябре 2019 года был включен в реестр НКО-иностранных агентов. 

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