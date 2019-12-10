Путин и Зеленский договорились обменяться заключенными по формуле "всех на всех"

На встрече в рамках "нормандского саммита", который прошел накануне в Париже, Москва в лице Владимира Путина и Киев, чьим "амбассадором" был Владимир Зеленский, договорились об обмене заключенными по формуле "всех на всех", передает "Интерфакс".

Ожидается, что процесс будет завершен до 31 декабря. Путин отметил, что речь идет только об "установленных" лицах. Кроме того, участники дискуссии договорились установить в преддверии Нового года бессрочный режим прекращения огня на территориях ЛНР и ДНР.

"Мы договорились о трех аспектах, о тех мерах, которые необходимо принять незамедлительно. Речь идет, в первую очередь, о прекращении огня и разведении сил на линии соприкосновения", - отчиталась после саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Помимо прочего, стороны решили организовать три новых района на востоке Украины, откуда будет отведена военная сила.

Последний "нормандский саммит" прошел в Париже в 2016 году. В нынешнем, кроме Путина и Зеленского, поучаствовали Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

После коллективной дискуссии главы РФ и Украины провели закрытую очную встречу.

"Сегодня были какие-то уступки, я это почувствовал. Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем - ничья", - заявил после беседы Зеленский.

Путин, в свою очередь, отметил, что переговоры прошли "хорошо, по-деловому".