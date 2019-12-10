Власти Ленобласти отправят детям ЛНР и ДНР более 3 тонн новогодних подарков

В преддверии новогодних праздников руководство Ленинградской области ежегодно отправляет в проблемные районы на юго-востоке Украины собранную жителями региона гуманитарную помощь. О количестве собранных пайков отчиталась пресс-служба региональной администрации.

На сей раз собрано было свыше трех тонн игрушек, сувениров и сладостей для юных жителей ЛНР и ДНР.

Наиболее остальных областных районов "отличился" Лужский, на просторах которого удалось собрать свыше 700 килограмм подарков. Кроме того, наиболее "активными" себя показали Всеволожский, Приозерский и другие районы Ленобласти.