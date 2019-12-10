31 декабря будет выходным днем в Ленобласти

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился сделать 31 декабря выходным днем на просторах вверенного ему региона. Данную информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства, передает газета "Деловой Петербург".

В то же время суббота, 28 декабря, будет рабочей.

Ранее, напомним, решение сделать 31-е число выходным было принято на официальном уровне главами Псковской, Кировской и Томской областей, а также в Ставрополье и Крыму.

Добавим, думская фракция ЛДПР предложила сделать этот день выходным на постоянной основе, однако в Минздраве сообщили, что это в принципе невозможно.