Активистов "Весны" разбудили сотрудники полиции с повестками

Полицейские утром 10 декабря пришли домой к двум активистами «Весны» в Петербурге, сообщили представители движения в Telegram-канале.

В семь часов утра участковый пришел к активисту Никите Левкину. Ему вручили повестку для составления протокола по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение митинга без подачи уведомления). Также полицейские нанесли визит по месту регистрации координатору Роману Максимову.

В обоих случаях основанием стали сообщения о правонарушениях от 7 ноября. По словам активистов, в этот день они не участвовали в акциях.

Вероятнее всего, речь идет об акции «Весны» против повышения стоимости проезда в транспорте Петербурга, передает «МБХ медиа» со ссылкой на Левкина. По его словам, активисты изначально планировали провести ее 7 ноября, но в последний момент перенесли. Активист рассказал, что приехал на планируемую станцию за полчаса до начала, но отменил акцию, увидев правоохранителей.

Обновлено 11:50 В «Весне» сообщили, что полицейские пришли и к Дарье Мерненко. Они предположили, что повод был тот же – запись в КУСП от 7 ноября.

10 ноября активисты «Весны» спустились в метро, держа в руках плакаты против повышения стоимости проезда. Случилось это после того, как губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил намерение повысить стоимость разового проезда на метро до 60 рублей и на наземном транспорте - до 50 рублей. В итоге Смольный утвердил немного другие цифры: 55 рублей на разовый проезд в метро и 50 – на наземном транспорте с 2020 года.

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