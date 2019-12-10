18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:02

Задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах столичному судье

фото ЗакС политика Задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах столичному судье

В Воронеже задержали местного жителя Михаила Квасова, которого подозревают в угрозах столичному судье Алексею Криворучко, информируют Baza и ТАСС.

Мужчину могут привлечь к ответственности в рамках ч. 1 ст. 296 УК (Угроза убийством лицу, осуществляющему правосудие). Предполагается, что Квасов мог оставить в соцсетях агрессивные комментарии в адрес Криворучко. По данным Baza, его должны доставить в Москву.

"В ходе оперативных и следственных мероприятий задержан подозреваемый в угрозах судье через интернет", - известил источник ТАСС. 

Ранее по делу об угрозах судье были арестованы Евгений Ерзунов и Алексей Вересов. Последнего обвиняют в призывах к экстремизму. Еще одного фигуранта, Сергея Половца, отпустили под подписку о невыезде: ему тоже инкриминируют ч. 1 ст. 296 УК.

Недовольство пользователей соцсетей вызвало решение Криворучко отправить экс-фигуранта "московского дела", актера Павла Устинова за решетку. Позднее мужчине изменили приговор, назначив условный срок.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:08 Гендиректор "Метростроя", побывавший на допросе в ФСБ, второй день отсутствует на работе

12:56 Шишлов поздравил петербуржцев с Международным днем прав человека

12:37 Цивилёв просит СМИ поменьше уделять внимания новостям о минированиях

12:36 Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

12:25 Муниципал: Мундеп МО «Петро-Славянка» решила перейти в ИКМО

12:19 Угроза взрыва в петербурсгких судах снова оказалась ложной

12:16 Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

12:02 Задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах столичному судье

11:57 Совершаева снова назначена замполпреда президента в СЗФО

11:48 Муниципал: Бюджетные слушания в Лисьем Носу отменили по требованию жителей

11:40 31 декабря будет выходным днем в Ленобласти

11:36 Активистов "Весны" разбудили сотрудники полиции с повестками

11:16 Власти Ленобласти отправят детям ЛНР и ДНР более 3 тонн новогодних подарков

10:53 "Малофеев-каналья" продолжает терроризировать суды Петербурга: эвакуируются несколько инстанций

10:40 В Якутии силовики задержали двух сторонников шамана Габышева

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru