Задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах столичному судье

В Воронеже задержали местного жителя Михаила Квасова, которого подозревают в угрозах столичному судье Алексею Криворучко, информируют Baza и ТАСС.

Мужчину могут привлечь к ответственности в рамках ч. 1 ст. 296 УК (Угроза убийством лицу, осуществляющему правосудие). Предполагается, что Квасов мог оставить в соцсетях агрессивные комментарии в адрес Криворучко. По данным Baza, его должны доставить в Москву.

"В ходе оперативных и следственных мероприятий задержан подозреваемый в угрозах судье через интернет", - известил источник ТАСС.

Ранее по делу об угрозах судье были арестованы Евгений Ерзунов и Алексей Вересов. Последнего обвиняют в призывах к экстремизму. Еще одного фигуранта, Сергея Половца, отпустили под подписку о невыезде: ему тоже инкриминируют ч. 1 ст. 296 УК.

Недовольство пользователей соцсетей вызвало решение Криворучко отправить экс-фигуранта "московского дела", актера Павла Устинова за решетку. Позднее мужчине изменили приговор, назначив условный срок.