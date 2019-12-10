Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в окружении.

По словам источника, Лужков находился в Европе, подробностей он не приводит.

Обновлено 12:30 Сведения о смерти Лужкова подтвердил помощник экс-мэра столицы Тимур Шогенов, передают «Известия». По его словам, Лужков умер в больнице, после операции.

Обновлено 12:45 BAZA со ссылкой на источник уточняет, что Лужков умер утром 10 декабря в клинике университета Мюнхена «Гроссхадерн». По данным издания, там ему проводили операцию на сердце, сама она прошла успешно, но начались осложения, и Лужков не смог выйти из состояния наркоза.

Лужков был мэром Москвы с 1996 по 2010 год. Он был уволен со своего поста президентом Дмитрием Медведевым в связи с утратой доверия. Среди оглашенных руководителем администрации президента Сергеем Нарышкиным причин были названы «неэффективное управление городом» и допущенный мэром и окружением «запредельный уровень коррупции». Сам Лужков заявлял о конфликте с Медведевым и писал в автобиографической книге, что был уволен за отказ поддержать Медведева на выборах в 2012 году.