Угроза взрыва в петербурсгких судах снова оказалась ложной

Петербургские суды возвращаются к работе после новой волны угроз о якобы заложенной взрывчатке, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Проверки завершились в Невском, Смольнинском, Выборгском, Сестрорецком судах. Ранее к работе вернулся Петродворецкий суд. Во всех случаях угрозы оказались ложными.

Тем временем злоумышленники заставили эвакуироваться торговые центры. Выйти сотрудникам и посетителям пришлось из ТЦ «Международный» и ТЦ «Охта-Молл», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП». Подписчики сообщают, что закрыта на вход Александровская больница.