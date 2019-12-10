Мундеп МО «Петро-Славянка» решила перейти в ИКМО

Муниципальный совет МО «Поселок Петро-Славянка» рекомендовал нового члена своей избирательной комиссии - действующего мундепа от КПРФ Жанну Плотникову. Ее кандидатуру представили на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии 10 декабря, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Плотникова на заседании заявила, что сложит полномочия депутата, если ее кандидатуру одобрят. ГИК единогласно проголосовал за включение ее в состав ИКМО.

Напомним, в МО «Петро-Славянка» на муниципальных выборах большинство получили представители КПРФ. В пятый созыв Плотникова прошла как самовыдвиженец.

София Саттарова