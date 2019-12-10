Цивилёв просит СМИ поменьше уделять внимания новостям о минированиях

Петербургский парламентарий Алексей Цивилёв направил обращения в редакции городских СМИ и лично главе комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимиру Рябоволу с просьбой сократить количество новостных заметок про минирования, пишет 78.ru.

"Публикации в средствах массовой информации косвенно увеличивают популярность «лжеминёров», чего те вероятно и добиваются. А также повышают уровень тревожности петербуржцев", - отмечается в послании депутата.

Кроме того, Цивилёв полагает резонным адресно уведомлять родных тех граждан, кто вынужденно был эвакуирован.

Сегодняшний день не стал исключением в череде минирований, вновь накрывших город неделю назад. Кроме судов, рабочие места вынужденно покинули работники ТЦ, музеев, школ.

Добавим, ранее в письмах злоумышленника содержалось единственное требование: перечислить 120 биткоинов на указанный адрес. Следует отметить, что "Русская служба BBC" не так давно подробно писала о вероятной причастности предпринимателя Константина Малофеева к исчезновению биткоинов с криптобиржи Wex.