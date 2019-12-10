Гендиректор "Метростроя", побывавший на допросе в ФСБ, второй день отсутствует на работе

Генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров второй день отсутствует на рабочем месте: накануне он побывал на допросе в УФСБ Петербурга.

Накануне, передает "Фонтанка", в здании, которое занимает компания-метростроитель, прошли обыски Аналогичные мероприятия были проведены и в офисе на Расстанной улице, где располагается Управление производственно-технологической комплектации ОАО "Метрострой". После на допрос к силовикам доставили Александрова и директора УПТК Мирослава Августиновича. Первый не выходит на связь уже второй день.

Минувшей зимой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Прокуроры выявили хищение 360 млн рублей должностными лицами ОАО "Метрострой" и подрядного ООО "СУ-121". Аналогичную сумму хотела взыскать с компании и Налоговая, недосчитавшаяся средств по эпизоду, связанному с вывозом грунта со стройки одной из станций Фрунзенского радиуса.

Ранее единственный подрядчик возведения городской подземки судился со Смольным ввиду обилия финансовых и бюрократическим проблем, которые позднее, несмотря на "грозные" заявления администрации Северной столицы, были урегулированы. В связи с чем компания, пребывавшая на грани банкротства, вновь взялась за строительство новых станций. Три из них - на "фиолетовой" ветке - были открыты в сентябре.