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13:16

Обвиняемых в теракте в петербургском метро осудили на сроки до пожизненного

фото ЗакС политика Обвиняемых в теракте в петербургском метро осудили на сроки до пожизненного

Военный суд в Петербурге приговорил фигуранта дела о теракте в петербургском метро Аброра Азимова к пожизненному заключению, пишет «Фонтанка.ру» в онлайн-трансляции. Его называли организатором взрыва. 

10 других фигурантов дела суд приговорил к длительным срокам тюремного заключения. Акраму Азимову и Мухамадюсуфу Эрматову назначили по 28 лет колонии, Ибрагиму Эрматову – 27 лет колонии. Их троих прокуратура просила приговорить к пожизненным срокам заключения, как и Аброра Азимова.

Содик Ортиков осужден на 22 года колонии. Шохиста Каримова, Махаммадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов, Дилмурод Муидинов  – по 20 лет каждый. Сайфилла Хакимов и Бахрам Эргашев осуждены на 19 лет колонии.

Кроме тюремных сроков, все приговорены к штрафам от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. Также удовлетворен гражданский иск метрополитена на 695 тысяч рублей, сообщает пресс-служба петербургских судов

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек и террорист-смертник, пострадали более ста. Следственный комитет установил, что к взрыву причастна запрещенная в РФ террористическая группировка «Катиба Таухид валь-Джихад».

Ни один из подсудимых не признал свою вину. Некоторые из них заявили о пытках в «секретной тюрьме», в том числе избиении и ударах током. 

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