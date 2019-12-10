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13:36

Александр Шестун требует возбудить уголовное дело о доведении его до самоубийства

фото ЗакС политика Александр Шестун требует возбудить уголовное дело о доведении его до самоубийства

Пребывающий под арестом бывший глава подмосковного Серпуховского района Александр Шестун настаивает на возбуждении уголовных дел о доведении его до самоубийства, а также о неоказании ему медпомощи и халатности со стороны начальника медсанчасти № 77 УФСИН Александра Кравченко и руководителя СИЗО-1 Москвы Виктора Пастушенко. Данными сведениями поделилась с "МБХ медиа" адвокат обвиняемого Людмила Сметанина.

По её словам, защите Шестуна передали заявление, написанное не его подчерком - вероятнее всего, в силу состояния здоровья он попросил кого-то сделать это за него. Как сказано в документе, 29 ноября лечащий врач Шестуна освободила его от следственных действий, однако Кравченко якобы под давлением сфальсифицировал данные и предъявил подложную справку, содержащую противоположные сведения.

"Я не могу передвигаться, у меня в истории болезни записано - состояние здоровья средней тяжести. И я нахожусь в палате интенсивной терапии реанимации", - делится экс-чиновник.

Шестун сообщил, что Кравченко пустил к нему в палату двух следователей, которым проход на территорию режимного объекта, коим является СИЗО, запрещен.

"Под видеокамеру следователи задали несколько вопросов, пока я лежал на кровати в полуобморочном состоянии, и их не расслышал. Скорее всего, следователи записали в дело, что я отказался отвечать на их вопросы", - написал Шестун.

Кроме того, бывший управленец просит провести проверку о, предположительно, незаконной выдаче справки о пригодности к следственным действиям, которую якобы выдал врач Мамаев. 3 декабря, по словам Шестуна, его силой отвезли на каталке в кабинет для допроса. Адвокат настаивала, чтобы врач осмотрел арестанта, однако получила отказ.

Ранее Шестуну, держащему сухую голодовку, на 3 месяца продлили арест.

Шестун и его семья связывают арест в июне 2018 года с тем, что незадолго перед этим экс-чиновник позволил себе публичный демарш против руководства Московской области - в частности, выступив с обличениями в стенах Государственной думы. Он много говорил о так называемой "мусорной мафии".

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