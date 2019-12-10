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14:14

КС РФ потребовал, чтобы регионы проследили за обеспечением жильем детей жертв политрепрессий

фото ЗакС политика КС РФ потребовал, чтобы регионы проследили за обеспечением жильем детей жертв политрепрессий

Конституционный суд России наказал регионам проследить за тем, чтобы в субъектах РФ реализовывалось право детей жертв политических репрессий на получение жилья.

Всем законодательным органам регионов требуется "незамедлительно внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из настоящего постановления".

До этого дети политрепрессированных, обладающие правом на предоставление жилья, должны были встать на учет "для обеспечения жилыми помещениями без соблюдения условий, установленных жилищным законодательством для иных категорий граждан".

Начиная с 2004 регионы наделили полномочиями по обеспечению жильем данной категории граждан, однако механизмы процедуры четко определены не были.

"Это породило неопределенность в реализации соответствующего права указанной категорией лиц, притом что их интерес в обеспечении жильем конкурирует с таким же интересом других категорий граждан, которые имеют право на улучшение жилищных условий в каждом субъекте", - объяснили в КС.

КС решил проверить исполнение закон о предоставлении жилья после рассмотрения исков дочерей реабилитированных жертв политрепрессий Алисы Мейсснер из Кировской области, Евгении Шашевой из республики Коми и Елизаветы Михайловой из Владимирской области. Они утверждали, что для того, чтобы претендовать на жилье, им необходимо было прожить в столице 10 лет и не иметь в собственности или пользовании другого жилья, равно как и быть малоимущими. Всё перечисленное не соответствуют Конституции, поскольку исключают обеспечение жильем реабилитированных и членов их семей.

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