Директора предприятия МО "Правобережный" заподозрили в хищении уборочной техники

В отношении депутата МО «Правобережный», директора МУП «Проект XXI» Евгения Давыдкина возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Петербурга.

По данным прокурорской проверки, Давыдкин и другие лица из числа руководства предприятия решили похитить муниципальное имущество – технику для уборки дорог. По версии прокуратуры, предприятие договорилось с оценочной организацией, которая в отчете об оценке стоимости техники значительно занизила рыночную цену на нее. После этого руководство МО и предприятия решили продать технику на аукционе, фактически предоставив возможность победить подконтрольному юридическому лицу, считают в прокуратуре.

Ущерб оценили более чем в 2,4 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Давыдкин подтвердил в разговоре с ЗАКС.Ру, что стал фигурантом дела. Он не смог продолжить разговор, поскольку сейчас находится в Следственном комитете.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.