В честь 140-летия Сталина в Воронеже устроят праздничный концерт

Жителей Воронежа приглашают отметить 140-летие со дня рождения Иосифа Сталина: 21 декабря советского вождя буду славить на торжественном собрании в местном "Доме актера", уведомил "МБХ медиа" завотделом агитации и пропаганды реготделения КПРФ Дмитрий Румянцев.

"Выступать будут местные артисты. Согласовывать это мероприятие не нужно", - сообщил коммунист.

По его словам, власти Воронежа ничего против подобного действа не имеют, а наоборот - способствовали его проведению.

"Мы сказали, что проводим такое мероприятие, и нам выделили помещение. Мы проводили такое же мероприятие к 100-летию Октября, к 100-летию Ленинского комсомола. Мы идем в ногу с нашей великой историей", - декламировал Румянцев.

На просторах Воронежа уже висят 10 билбордов, уведомляющих о грядущем "юбилее" Сталина.

Ранее день рождения спорного исторического персонажа решили отметить и в Новосибирске. Там, напомним, не так давно появился монумент в честь Сталина.