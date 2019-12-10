Беглов направил свои соболезнования семье и коллегам Лужкова

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщили в Смольном.

Свои «самые искренние соболезнования» Беглов адресовал «родным, близким, друзьям, коллегам» Лужкова и «всем кто ценил его как выдающегося руководителя». Губернатор подчеркнул, что экс-мэр столицы многое сделал «для развития города, перевода экономики на рыночные отношения, модернизации транспортного комплекса».

«С его именем связаны важные проекты возрождения духовных святынь, в том числе Храма Христа Спасителя, создание мемориального комплекса на Поклонной горе. Он был настоящим профессионалом, ярким и принципиальным человеком», - заявил Беглов, назвав смерть Лужкова «большой утратой».

Лужков умер 10 декабря в клинике в Германии. Он не вышел из состояния наркоза после операции на сердце. Ему было 83 года. Свои соболезнования также выразили президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.