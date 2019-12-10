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17:57

Путин о Пономарёве: Его позиции по некоторым вопросам далеки от правозащитной деятельности

фото ЗакС политика Путин о Пономарёве: Его позиции по некоторым вопросам далеки от правозащитной деятельности

Сегодня Владимир Путин встречается с членами обновленного Совета по правам человека. Среди прочих тем собравшиеся подняли вопрос о том, известно ли что-нибудь главе государства о том, что происходит с движением Льва Пономарёва "За права человека". 

Первым о Пономарёве заговорил адвокат Генри Резник, вскользь упомянувший об административном преследовании общественника, которое, как он считает, было безосновательным. Коллегу поддержала и другой член СПЧ Наталья Евдокимова, посетовавшая на продолжающий набирать обороты процесс по ликвицадии движения.

Путин заявил, что не в курсе проблем правозащитника, и рассказал присутствующим о том, каким лично он помнит Пономарёва.

"Я посмотрю, что там касается организации, которую возглавляет господин Пономарёв. Но, если мне память не изменяет, ему никто до сих пор не мешал особенно работать, хотя его позиции по некоторым вопросам далеки от правозащитной деятельности, насколько я себе представляю. Например, он солидаризировался с позицией правительства США по Крыму, он вёл переговоры с японцами по поводу оказания им содействия по передаче островов Курильской гряды. Он что, международник что ли? Это что, правозащитная деятельность?" - цитирует тираду Путина РИА "Новости".

Напомним, 1 ноября Верховный суд РФ удовлетворил иск Миниюста и ликвидировал движение "За права человека". Поводом стали якобы допущенные организацией "неоднократные и грубые нарушения".

В феврале движение внесли в реестр иноагентов - после этого Пономарёва стали регулярно штрафовать на крупные суммы

Между тем, ранее на базе ликвидированного правозащитного движения появилась одноименная общественная организация.


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