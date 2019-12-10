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18:24

Путин о "московском деле": Бросил пластиковый стаканчик - а потом начнут громить магазины

фото ЗакС политика Путин о "московском деле": Бросил пластиковый стаканчик - а потом начнут громить магазины

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что уголовные дела в отношении участников московских протестов обоснованы, поскольку могут привести к вооруженным столкнованиям, передает «Новая газета».

Беспорядки происходят во всем мире, например, во Франции или США – постоянно, отметил Путин. «Коллега [Генри] Резник сказал, что [один из протестующих] бросил какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потому уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. А потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», - сказал Путин.

Перед этим о фигурантах «московского дела» упомянул член СПЧ Алекандр Сокуров. Он напомнил слова студента ВШЭ Егора Жукова, заявившего в суде, что хочет видеть в россиянах ответственность и любовь. Сокуров предложил Путину пригласить фигурантов дела к себе, поговорить с ними и «напоить чаем».

В рамках "московского дела" осуждено около двух десятков человек. Приговоры второй волны дела суды вынесли несколько дней назад. Жукову, Владимиру Емельянову назначили условные сроки, Павлу Новикову – штраф. Егора Лесных и Эдуарда Малышевского приговорили к 3 годам колонии каждого, Максима Мартинцова – к 2,5, Александра Мыльникова – к 2, Никиту Чирцову – к году колонии.

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