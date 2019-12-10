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18:46

В конце декабря Лукашенко собирается приехать в Петербург на саммит ЕАЭС

фото ЗакС политика В конце декабря Лукашенко собирается приехать в Петербург на саммит ЕАЭС

Белорусский лидер Александр Лукашенко планирует посетить саммит ЕАЭС, который пройдет в городе на Неве 20 декабря. Данную информацию подтвердил и кремлевский  пресс-секретарь Дмитрий Песков, уточнивший, что в этот день у Владимира Путина запланирована встреча с коллегой.

"Конкретных планов проведения дополнительной встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, помимо предстоящей 20 декабря в Санкт-Петербурге, пока нет", - приводит слова Пескова ТАСС.

На предыдущем "рандеву", которое прошло в июле в Петербурге в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии, главы двух союзных стран договорились работать над вопросами дальнейшей совместной интеграции. Перед дискуссией политики посетили православный монастырь на Валааме.

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