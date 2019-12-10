СМИ: Гендиректора "Метростроя" подозревают в растрате

Гендиректора «Метростроя» Николая Александрова подозревают в присвоении средств и растрате, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере), Александров – подозреваемый. Источник утверждает, что речь идет о сумме 178 млн рублей.

Также сообщается, что в рамках дела задержан предприниматель и учредитель ООО «Циклон КЗС» Анатолий Болотов. По словам источника, ему уже предъявлено обвинение по той же статье, и он не признал свою вину. «Циклон КЗС» принимал участие в строительстве «Газпром Арены» и станций Фрунзенского радиуса.

О задержании Александрова ранее сообщили в «Метрострое». Тогда в компании сообщили, что не знают, c чем это связано. До этого в «Метрострое» прошли обыски, после которых Александрова и директора УПТК Мирослава Августиновича доставили на допрос.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.