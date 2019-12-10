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19:58

Избившего подростка в отделе полицейского отправили под домашний арест

фото ЗакС политика Избившего подростка в отделе полицейского отправили под домашний арест

Колпинский суд Петербурга отправил под домашний арест до 28 декабря сотрудника полиции Алексея Заброды, избившего вместе с коллегой 17-летнего подростка в отделе полиции, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия). По версии следствия, Заброда совместно с коллегой Евгением Аунингом избил несовершеннолетнего, которого доставили по подозрению в краже из магазина. По версии следствия, Заброда нанес не менее четырех ударов дубинкой по ягодицам потерпевшего, который лежал на полу в наручниках.

Полицейские признались в пытках подростка, сообщили в «Зоне права». По словам правозащитников, Аунинг и Заброда уволены из МВД. Кроме того, на утверждении в прокуратуре находится дело охранника магазина, который надел на подростка наручники в магазине и повалил на пол. Вскоре дело направят в суд.

Об истории молодого человека стало известно в июне. Его мать рассказала, что ее сына задержали в магазине «Семья», несмотря на то, что при обыске у него ничего не нашли, и записи с камер видеонаблюдения это не подтвердили. Мать не могла с ним связаться несколько часов, а затем ей пришлось забирать сына из отдела полиции в крови. Врачи зафиксировали у подростка сотрясение мозга, гематомы, ушибы и ссадины.

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