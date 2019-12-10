"Эх, Михалыч, ты эпоха": Шнуров посвятил стихотворение Юрию Лужкову

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, посвященное бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.

Шнуров упоминает, что Лужкова считали «крепким», и будто он всех переживет и «будет бегать вечно в кепке». «Эх, Михалыч, ты эпоха», - отзывается о Лужкове музыкант.

В те времена, когда Лужков управлял Москвой, «жилось неплохо», считает Шнуров: «дико, мощно, например».

Не жалел он цвет-металла,

Какой жанр, такой век.

Почему мне грустно стало?

Яркий был он человек. — Сергей Шнуров

Лужков умер 10 декабря в клинике в Германии. Он не вышел из состояния наркоза после операции на сердце. Ему было 83 года. Свои соболезнования также выразили президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов.

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