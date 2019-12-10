СПЧ подготовит поправки об увольнении чиновников и полицейских за хамство гражданам

Совет при президенте по правам человека планирует внести поправки в законодательство, которые введут ответственность для госслужащих за оскорбления граждан, передает ТАСС со ссылкой на члена СПЧ Кирилла Кабанова.

На заседании СПЧ эту идею поддержал Владимир Путин. По словам Кабанова, это будут «очень простые поправки» в законы о госслужбе, муниципальной службе и о полиции.

«В этих законах уже содержатся основания для увольнения, их предполагается расширить - основанием для увольнения может стать оскорбление гражданина в устной форме, в СМИ», - пояснил член СПЧ.

Пока законодательство предусматривает увольнение за оскорбление должностного лица, напомнил Кабанов. Он пояснил, что это нарушает баланс, поскольку «ряд чиновников, не только правоохранительных, общаются с людьми по-хамски».

Поддержал инициативу и глава экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. Он подчернул, что чиновник «должен понимать, что он представляет государство или ведомство» и «получает зарплату из налогов граждан».

«Более того, предлагаю выговор или увольнение так и формулировать - за оскорбление граждан. И делать об этом запись в трудовой книжке, чтобы это видел и следующий работодатель», - добавил Цветков. Он уверен, что угроза увольнения или привлечения к ответственности заставит чиновника тщательнее подбирать слова и интонацию в общении с гражданами и с журналистами.