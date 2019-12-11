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9:31

Гендиректор "Метростроя" арестован по делу о растрате

фото ЗакС политика Гендиректор "Метростроя" арестован по делу о растрате

Дзержинский суд Петербурга арестовал гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова до 6 февраля 2020 года по делу о растрате, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). По версии следствия, не позднее ноября 2017 года Александров совместно с директором филиала «Управление производственно-технологической комплектации "Метрострой"» Олегом Кузьменко и учредителем ООО «Циклон КЗС», бывшим гендиректором компании «Безопасные технологии и разработки» Анатолием Болотовым решил похитить деньги «Метростроя», заключив фиктивный договор на поставку щебня. Следствие считает, что договоры были заключены под видом исполнения госконтрактов КСМ-5 от 13.12.2013 и КСМ-2 от 18.03.2014.

«Фонтанка.ру» уточняет, что речь идет о поставках щебня. Он якобы не доехал, а «Метрострой» заплатил БТР дважды – 50 млн и 128 млн рублей. БТР была ликвидирована в марте 2019-года. Следствие считает, что эту сумму Болотов обналичил и передал Александрову и Кузьменко, и 80 млн рублей были переданы гендиректору «Метростроя» лично в его кабинете.

Александров не признает вину. Его адвокат настаивал, что если гендиректор «Метростроя» останется в СИЗО, то это приведет к банкротству предприятия. Сам Александров просил отправить его под домашний арест или отпустить под залог в виде нежилого помещения стоимостью 25 млн рублей.

Болотов также не признает вину. Он тоже арестован до 6 февраля. В суде сообщили, что его задержали в Пулково, когда он пытался вылететь в Израиль. Материалы на Кузьменко в суд не поступали.

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